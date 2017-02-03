Уходивший от погони на угнанном Cadillac Escalade автомойщик вылетел в кювет

Сотрудник столичной автомойки на 1-й улице Машиностроения угнал у своего клиента джип Cadillac Escalade. Когда полицейские в Ярославской области остановили мужчину для осмотра, он попытался скрыться. В ходе погони нарушитель не справился с управлением и вылетел в кювет. Видеозапись с камеры регистратора джипа опубликовал телеканал «360».

В пресс-службе столичного главка МВД отмечают, что угонщик, 34-летний уроженец Башкирии, ранее уже был судим за кражу. Сам он утверждает, что не хотел угонять машину, а просто решил «прокатиться с ветерком».

По данным полиции, стоимость автомобиля составляет около пяти миллионов рублей. Мужчина взят под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по 166 статье УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»).