В Москве погоня за угнанным автомобилем завершилась тараном трех машин

Видео: 360tv.ru

В Москве полицейская погоня за угнанным автомобилем привела к ДТП с участием четырех машин. Видеозапись происшествия опубликовал в среду, 18 января, телеканал «360».

Как сообщается на сайте столичного главка МВД, полицейские попытались остановить автомобиль ГАЗ-2217 за нарушение правил дорожного движения, однако водитель проигнорировал их требование и попытался скрыться. Сотрудники ГИБДД организовали преследование, однако спустя несколько минут водитель микроавтобуса грубо нарушил правила дорожного движения и допустил столкновение с тремя автомобилями.

Водитель и пассажир ГАЗ-2217 были задержаны на месте ДТП. Документов у них при себе не оказалось. Выяснилось, что автомобиль был угнан. Возбуждено уголовное дело об угоне.