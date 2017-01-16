Шеф-повар телепроекта «Адская кухня» погиб в ДТП

Шеф-повар и участник телепроекта «Адская кухня» Илья Посохин погиб в результате ДТП в Приморье. Об этом сообщает приморское издание PrimaMedia.

По данным издания, инцидент произошел в Анучинском районе Приморья. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД края, Посохин на автомобиле Toyota Premio не справился с управлением и столкнулся с другим автомобилем на встречной полосе движения.

Согласно данным пресс-службы, мужчина скончался на месте аварии от полученных травм.

«Водитель Toyota Premio 1982 года рождения не выбрал безопасную скорость, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Nissan Tino. Водитель Premio скончался на месте, водитель и пассажир Tino, а также пассажир Premio госпитализированы», — уточнили в ГИБДД.

По факту ДТП проводится проверка для дальнейшего выяснения обстоятельств инцидента.

Илья Посохин известен как один из самых знаменитых шеф-поваров Приморья и участник проектов «Адская кухня» и «Русская кухня — Новые горизонты». Издание также уточняет, что за свою карьеру повара Посохин «собрал 40-килограммовый чемодан кубков и дипломов».

«Адская кухня» — реалити-шоу британского шеф-повара Гордона Рамзи, в котором участники сражаются за позицию шефа в одном из знаменитых ресторанов. Российская версия передачи выходила на канале РЕН ТВ в 2012-2013 годах.