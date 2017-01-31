В Москве вынесли приговор угнавшим служебную «Чайку» Генпрокуратуры

Савеловский суд Москвы назначил реальный и условный сроки двум музыкантам, угнавшим раритетный автомобиль «Чайка», который принадлежит Генпрокуратуре России. Об этом во вторник, 31 января, сообщает РИА Новости.

«Подсудимому Антону Рыжову суд назначил 3 года 6 месяцев 15 дней колонии, а его подельника Сергея Митрофанова приговорил к двум годам условного срока», — говорится в сообщении.

13 декабря 2016 года стало известно, что Рыжов и Митрофанов признали свою вину.

Фигурантам инкриминировались статьи 166 («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения») и 264.1 («Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию») УК РФ.

5 июня в Москве сотрудники полиции остановили автомобиль «Чайка», светопропускание стекол которого не соответствовало требованиям. Водитель и пассажир находились в состоянии, внешне схожем с алкогольным опьянением, документов у них не было. В ходе разбирательства пассажир пересел за руль автомобиля и попытался скрыться, за ним началась погоня с участием двух экипажей ДПС. В итоге полицейские задержали нарушителей, прострелив заднее колесо машины.

Позже в тот же день выяснилось, что автомобиль принадлежит Генпрокуратуре. По словам представителя ведомства, машина проходила техосмотр в сервисе и на неделе должна была вернуться в гараж.