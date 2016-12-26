В Москве угнали автомобиль за пять миллионов рублей

Автомобиль Audi стоимостью пять миллионов рублей угнали на юго-востоке Москвы. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу столичного главка полиции.

«25 декабря в 10:04 в полицию позвонил автовладелец 1966 года рождения. Заявитель сообщил, что накануне вечером, около 19:00, запарковал автомобиль Audi S8 у дома на улице Верхние Поля. Вернувшись к месту стоянки утром, в 10:00, он обнаружил пропажу иномарки», — сообщили в ГУ МВД по Москве.

Ранее в декабре свою вину признали фигуранты дела об угоне автомобиля «Чайка» Генпрокуратуры Антон Рыжов и Сергей Митрофанов. Подсудимым инкриминируются статьи 166 («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения») и 264.1 («Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию») УК РФ. Они были остановлены на раритетной машине в июне сотрудниками ГИБДД за нарушение ПДД, после чего попытались скрыться. После задержания выяснилось, что автомобиль принадлежит Генпрокуратуре.