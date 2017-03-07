Пьяный водитель без прав угнал две машины и устроил ДТП в Москве

В Москве автомобилист, находившийся в нетрезвом состоянии, угнал две машины за два часа. Видео задержания гражданина публикует телеканал «360».

30-летний водитель был задержан 5 марта на Садовой-Триумфальной улице, по которой он ехал на Ford Focus. У молодого человека не было при себе документов.

Проверка по базам данных выявила, что автомобиль числился как угнанный. Следователи выяснили, что за несколько часов до этого молодой человек угнал еще одну машину и попал в ней в ДТП, а затем скрылся с места аварии.

В отношении автомобилиста возбуждены дела по статьям «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» и «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Ранее мужчина был лишен прав за отказ проходить медицинское освидетельствование.