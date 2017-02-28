В Северной Осетии пьяные мужчины сбили котенка и вызвали ему скорую

В Северной Осетии двое подвыпивших мужчин вызвали скорую помощь котенку, которого они сбили. Об этом сообщается на сайте МВД по республике.

Отмечается, что на днях в полицию обратился главврач медицинского учреждения. Он рассказал, что вечером на пульт «03» поступил звонок (как уточняет «Комсомольская правда», из Владикавказа): неизвестный сообщил о ДТП, в результате которого есть пострадавшие.

Когда медики прибыли на место инцидента, их встретили двое подвыпивших граждан. Они показали врачам сбитое животное и попросили о помощи. Как мужчины пояснили позднее, после того, как они наехали на котенка, решили пошутить, вызвав скорую.

«Нетрезвых "юмористов" доставили в полицейский отдел, где они и раскаялись в содеянном. За ложный вызов стражами порядка был составлен административный протокол с предусмотренным штрафом в одну тысячу рублей», — заявили в МВД.

Там добавили, что «котенок серьезно не пострадал и позже сбежал с места происшествия».

1 марта в России отмечается День кошки. Это неофициальный праздник. Дни кошек есть во многих странах мира, даты, когда чествуют этих животных, разные.