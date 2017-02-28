На Урале извинились за раздачу школьникам блокнотов с пошлыми шутками

Власти Магнитогорска в Челябинской области извинились за раздачу школьникам-победителям хоккейного турнира блокнотов с изображением кружек пива на обложке и шутками для взрослых. Утверждается, что они попали в призовой фонд из-за ошибки спонсоров соревнований, сообщает «Российская газета».

«Вчера вместе с представителями городского управления по физкультуре, спорту и туризму мы посмотрели эти блокноты и приняли решение исправить ошибку», — сообщила представитель мэрии Куралай Анасова. Отмечается, что организаторы и спонсоры турнира уже принесли свои извинения родителям. Планируется провести повторное награждение победителей турнира и вручить школьникам другие призы.

27 февраля родители 10-12 летних победителей местного турнира по хоккею в валенках обнаружили награды, полученные их детьми. «Не очень понятно, зачем юным спортсменам блокнот с рекламой пива на обложке, но то, что обнаружили любознательные родители внутри блокнота, вообще повергло их в шок», — написал один из жителей города в группе «ВКонтакте» «Другой Магнитогорск». Он привел одну из шуток: «Почему женщиной быть лучше, чем мужчиной? Если мы хотим от мужчины секса, мало кто сможет нам отказать».

По данным издания Znak.com, родители школьников планируют обратиться в прокуратуру. Ведомство намерено провести проверку случившегося и дать ему юридическую оценку.