Бывший кировский губернатор Белых пожаловался на ухудшение здоровья в СИЗО

У бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, который находится под арестом в «Матросской тишине» по обвинению в получении взятки, ухудшилось здоровье. Об этом сообщил его адвокат Андрей Грохотов в четверг, 3 августа, передает ТАСС.

«Белых обратился к врачам больницы при СИЗО "Матросская тишина" в связи с обострением у него хронических заболеваний», — сказал юрист, уточнив, что ухудшение состояния здоровья связано с жарой.

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По данным агентства, в прошлый раз он обращался за медицинской помощью в марте.

В конце января Белых решили этапировать из СИЗО «Лефортово» в «Матросскую тишину» из-за проблем со здоровьем. Медицинская комиссия признала наличие у него нескольких хронических заболеваний, сообщала зампред Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева. Грохотов тогда рассказывал, что у экс-губернатора, по его ощущениям, «отнимается левая нога». Кроме того, он страдает диабетом.

27 июля стало известно, что Следственный комитет закончил расследование уголовного дела в отношении Белых и направил его в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Бывший высокопоставленный чиновник обвиняется по нескольким коррупционным эпизодам.

Белых был задержан с поличным в московском ресторане при получении 150 тысяч евро в июне 2016 года. Следствие утверждает, что это была лишь часть взятки на общую сумму 400 тысяч евро. Расследование по этому эпизоду было завершено в марте. Всего, по версии следствия, губернатор незаконно получил от кировских предпринимателей около 600 тысяч евро в 2012-2016 годах.

Чиновник возглавил Кировскую область в 2009-м. В июле прошлого года, через месяц после задержания, он был отправлен в отставку в связи с утратой доверия.