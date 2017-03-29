Завершилось расследование дела против бывшего губернатора Белых

По делу бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, обвиняемого по статье о получении взятки, завершились следственные действия. Об этом в среду, 29 марта, «Ленте.ру» сообщила Светлана Петренко, официальный представитель Следственного комитета России (СКР).

Белых обвиняется в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»).

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«По версии следствия, в 2012-2016 годах Никита Белых лично и через посредников получил взятки в особо крупном размере на общую сумму 600 тысяч евро за совершение как законных, так и незаконных действий и бездействия в пользу взяткодателей и контролируемых ими АО "Нововятский лыжный комбинат" и ООО "Лесохозяйственная управляющая компания"», — сказала Петренко.

По версии следствия, Белых также получал деньги за покровительство и попустительство при осуществлении правительством Кировской области контроля за ходом реализации предприятиями инвестиционных проектов и ведении предпринимательской деятельности на территории региона.

Белых был задержан в июне 2016 года в одном из московских ресторанов при получении 150 тысяч евро. В июле президент России Владимир Путин снял его с должности губернатора Кировской области.