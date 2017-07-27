Завершено следствие по делу бывшего кировского губернатора Белых

Следственный комитет закончил расследование уголовного дела в отношении Никиты Белых, ранее занимавшего пост губернатора Кировской области. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения», — отметила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

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Белых обвиняется по нескольким эпизодам, связанным с получением взятки. Он был задержан в июне 2016 года в одном из московских ресторанов при получении 150 тысяч евро. По версии следствия, это часть взятки, сумма которой составила 400 тысяч евро. Расследование по этому эпизоду завершили в марте 2017 года.

Всего ему вменяется получение около 600 тысяч евро в период с 2012 по 2016 год. По версии следователей, деньги выплачивались губернатору местными предпринимателями «за покровительство».

В июле 2016 года президент России Владимир Путин снял чиновника с должности губернатора Кировской области.