Осужденный за избиение омоновец дал показания о побоях в колонии и был забит

В камере штрафного изолятора пермской колонии нашли повешенное тело заключенного, давшего показания о побоях со стороны сотрудников администрации, передает «Коммерсантъ».

Его родственники попросили Генпрокуратуру и Следственный комитет разобраться в обстоятельствах его смерти.

«Тело осужденного было найдено в ночь на 2 января, сейчас проводится наша внутренняя проверка, все материалы переданы в следственные органы, в прокуратуру», — рассказали изданию в пресс-службе регионального управления ФСИН.

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Начальник учреждения заявил матери погибшего, что тот совершил самоубийство. Однако женщина нашла и сфотографировала тело сына в морге со следами побоев. «Рот разорван, зубы треснули, словно он их стискивал, голова разодрана, все тело в синяках. А в акте написано, что никаких ссадин и повреждений на теле нет», — рассказала она.

Ранее этот мужчина выступил свидетелем по делу об избиении другого заключенного оперативником. Разбирательство закончилось тем, что заявителю добавили несколько лет к сроку, свидетеля поместили в одиночную камеру, а оперативник стал начальником оперчасти колонии.

Погибший заключенный — бывший сотрудник ОМОНа — получил 12 лет лишения свободы в 2012 году за преступления в отношении нескольких жителей поселка Усть-Черная, в том числе за избиение, повлекшее смерть потерпевшего.

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