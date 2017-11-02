Полицейские в Татарстане пытками довели задержанного до самоубийства

В Татарстане арестовали трех полицейских, уличенных в пытках задержанных, один из которых покончил с собой. Об этом в четверг, 2 ноября, «Ленте.ру» сообщили в правозащитной организации «Зона права».

По словам юриста Андрея Сучкова, инцидент произошел 18 октября в Нижнекамске. Полицейские доставили в здание УВД 22-летнего Ильназа Пиркина и с применением силы требовали от него признаться в совершении преступления.

На следующий день молодой человек покончил с собой, оставив предсмертное видео на мобильном телефоне. На записи он рассказал о пытках полицейских, в частности «слонике», когда на голову жертве надевается противогаз и перекрывается доступ кислорода.

Материалы по теме Набили шишек Полицейские жестоко пытали налетчиков за кражу орехов

В отношении полицейских было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия, все заключены под стражу до конца декабря. «Следственный комитет начал проверку обстоятельств суицидов еще семи человек, которые имели опыт "общения" с нижнекамскими полицейскими за последние годы», — говорится в сообщении правозащитников.

По данным электронной газеты Татарстана «Бизнес Online», полицейские подозревали Пиркина в краже аккумуляторов. На видеозаписи мужчина рассказал, что под давлением стражей порядка подписал показания против себя. «Своим поступком я хочу добиться справедливости, я не первый и не последний, но хочу, чтобы в дальнейшем такое не происходило», — сказал он.

Издание отмечает, что погибший год назад вернулся из армии, работал медбратом в психоневрологическом диспансере, задумывался о женитьбе.