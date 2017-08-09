Бывших полицейских в Татарстане привлекли к уголовной ответственности за пытки

Четверым бывшим сотрудникам полиции Казани (Татарстан) предъявлены обвинения по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия» (пункты «а», «б» части 3 статьи 286 УК). Об этом в среду, 9 августа, сообщили «Медиазоне» в правозащитной организации «Зона права».

Как уточняет издание, речь идет об Эдуарде Болгарове, Олеге Бачурове, а также братьях Сергее и Алексее Петикиных. По версии следствия, 1 февраля 2012 года они и участковый Андрей Маркунин (скончался в том же году) заковали в камере «в позе ласточки» административно задержанного 45-летнего Павла Дроздова. Через 20 минут мужчина умер.

По мнению правозащитников, между действиями полицейских и смертью мужчины есть прямая причинно-следственная связь.

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий спустя восемь месяцев после смерти Дроздова. За несколько лет следователи вынесли четыре постановления об отказе в возбуждении дела и три постановления о прекращении уголовного дела. Все они были признаны судом незаконными и необоснованными. Только после регистрации жалобы в ЕСПЧ (она состоялась в июне 2017 года) СКР удалось привлечь четверых бывших полицейских в качестве обвиняемых.

В марте 2017 года в Свердловской области пять бывших сотрудников полиции были осуждены за пытки задержанных.