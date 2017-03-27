Пять полицейских в Екатеринбурге осуждены за пытки задержанных

В свердловской области осуждены пять офицеров полиции, изобличенных в пытках задержанных. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете РФ.

Приговором суда по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, превышении должностных полномочий, а так же в пособничестве и в фальсификации доказательств по уголовному делу начальник отдела полиции №29 «Заречный» майор Александр Дубровин осужден к четырем годам, его заместитель капитан Андрей Махаев — к 4,5 годам, начальник отдела уголовного розыска майор Абай Маманов — на 3,5 года, майор Эдуард Ударцев — к 4 годам, старший лейтенант Анатолий Куриленко — к 6 годам. Все они так же лишены права занимать после освобождения должности в правоохранительных органах РФ.

Материалы по теме «Волосы дыбом встают» Чему ужаснулся Путин на Совете по правам человека

В 2014 году в ходе расследования уголовного дело об убийстве полицейские Заречного отдела задержали трех местных жителей, доставили их в здание ОМВД, и в одном из кабинетов стали пытать, требуя признаний. «В результате примененного насилия один из задержанных, не стерпев издевательств, вынужден был оговорить себя, хотя на самом деле к убийству не имел никакого отношения. Ещё двое потерпевших так же были избиты, но показаний не дали, при этом одному из них полицейские причинили серьезную травму, потребовавшую срочной операции. В дальнейшем этот факт сотрудники полиции от учета скрыли», — рассказал представитель СКР.

Как уточнили «Ленте.ру» в суде, все осужденные были взяты под стражу в зале суда, за исключением Куриленко — он единственный из всех находился под арестом практически с момента возбуждения уголовного дела.

В декабре 2015 года заместитель начальника этого же отдела полиции был осужден к 4,5 годам лишения свободы за ДТП со смертельным исходом и побегом с места автоаварии.