Насмерть забивший заключенного бывший глава свердловской колонии получил срок

Невьянский городской суд Свердловской области приговорил к 13,5 годам лишения свободы бывшего начальника исправительной колонии №46 Илью Чикина, из личной неприязни избившего заключенного до смерти. Об этом в четверг, 23 марта, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Его также лишили звания подполковника внутренней службы.

Бывшие заместитель начальника ИК-46 Алексей Николаев и руководитель отдела безопасности учреждения Евгений Панов получили по 13 лет заключения. Они также лишились званий подполковника и старшего лейтенанта. Бывшего младшего инспектора группы надзора отдела безопасности ИК-46 Дмитрия Усова приговорили к 7,5 годам. Они будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

Сотрудники ИК были признаны виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, и в превышении должностных полномочий, совершенном с применением насилия и спецсредств. Кроме этого, была доказана вина подсудимых в растратах.

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Судом установлено, что днем 1 июля 2015 года Николаев, Панов и Усов из личной неприязни избили осужденного под предлогом систематического нарушения им режима отбывания наказания. Потом заключенного пристегнули наручниками к решетке у входа в камеру и оставили на длительное время. 3 июля 2015 года в коридоре штрафного изолятора начальник ИК-46 Чикин из личной неприязни ударил этого осужденного кулаком в область сердца.

По данным судебной медицинской экспертизы, повреждения, полученные в результате побоев, привели к смерти потерпевшего.

Эпизод растраты связан с тем, что в ноябре 2012 года начальник ИК-46 незаконно подписал приказ о назначении водителя, трудоустроенного по совместительству на полставки, на должность младшего инспектора отдела охраны учреждения. При этом он фактически не исполнял своих обязанностей. Региональному управлению ФСИН был причинен материальный ущерб в 124 тысячи рублей.