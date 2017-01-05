Полицейских в Пыть-Яхе заподозрили в пытках задержанных

В Ханты-Мансийском автономном округе троих полицейских заподозрили в применении насилия в отношении задержанных. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета.

Установлено, что 22 декабря оперативный дежурный, его помощник и исполняющий обязанности начальника отдела уголовного розыска ОМВД по городу Пыть-Ях применили в отношении административно задержанного мужчины физическое насилие. В тот же день они при отсутствии законных оснований поместили другого мужчину в камеру, воспользовавшись при этом наручниками. Через некоторое время мужчина был отпущен домой, протокол о совершении им административного правонарушения не составлялся.

В отношении полицейских возбуждены уголовные дела о превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств. Следствие изучает записи с камер видеонаблюдения и служебную документацию. Также допрошены потерпевшие и свидетели.

Оперативный дежурный и его помощник задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.

В марте 2016 года в Ивановской области возбудили уголовное дело в отношении четверых сотрудников полиции, которые для получения показаний избивали мужчину, задержанного по подозрению в угоне автомобиля. Кроме того, стражи порядка вывезли мужчину в лесной массив, где «продолжили применение физического и психического насилия».

В феврале 2015 года Верховный суд Татарстана утвердил обвинительный приговор группе сотрудников отдела полиции «Дальний», обвинявшихся в превышении полномочий (в том числе с применением насилия) и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека. Восемь бывших оперативников были приговорены к различным срокам наказания — от 1 года 8 месяцев колонии-поселения до 13 лет 11 месяцев в колонии строгого режима. «Дальний» был расформирован, а глава МВД Татарстана Асгат Сафаров подал в отставку. Потерпевшими по уголовному делу о преступлениях в казанской полиции были признаны 14 человек.