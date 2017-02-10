Силовые структуры
 

Сотрудник и заключенный ульяновского СИЗО получили срок за пожар с жертвами

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Суд в Ульяновске вынес приговор по уголовному делу о пожаре в городском следственном изоляторе в 2015 году, в результате которого погибли четверо заключенных. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Начальник отдела коммунально-бытового, интендантского и хозяйственного обеспечения СИЗО Юрий Горин был признан виновным в халатности, а бывший заключенный этого же учреждения Александр Грязнов — в причинении смерти по неосторожности, тяжкого вреда здоровью и повреждении чужого имущества.

Горина приговорили к 3,5 годам лишения свободы в колонии-поселении, а Грязнов получил 3 года и 3 месяца заключения в колонии общего режима.

По данным СК, 29 августа 2015 года Горин поручил двум содержащимся под стражей мужчинам сделать ремонт в камере внутреннего поста. Персонал СИЗО оставил работников без присмотра. Один из них бросил зажженную спичку на пол, из-за чего загорелись легковоспламеняющиеся материалы.

В результате пожара из здания СИЗО были эвакуированы 33 подследственных и два сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний.

От отравления продуктами горения погибли четверо арестантов, содержавшихся в смежной камере. Здоровью еще пятерых был причинен тяжкий вред. Пострадало несколько человек из числа сотрудников учреждения, тушивших пожар. Сгорело имущество следственного изолятора.

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