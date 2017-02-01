В Карелии на кидавшегося тарелкой в надзирателей осужденного завели два дела

Следователи завели два уголовных дела в отношении 25-летнего осужденного Хасбулата Габзаева, находящегося в карельской исправительной колонии №7 (ИК-7). Об этом в среду, 1 февраля, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Габзаев подозревается в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 321 УК РФ («Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, совершенное в отношении сотрудника места лишения свободы в связи осуществлением им служебной деятельности»).

Материалы по теме Судебное участие Почему в России стало меньше зэков Получили за трещину Как Европейский суд по правам человека уличил отечественное правосудие в пытках

«По версии следствия, в декабре 2016 года осужденный (...) дважды не подчинился законным требованиям инспекторов колонии и, когда они входили в камеру, где он содержался, то в первом случае бросил тарелку для приема пищи в голову сотруднику колонии, а во втором случае напал на двух инспекторов и нанес им удары руками», — говорится в сообщении.

Ранее координатор правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин сообщал о том, что, по имеющимся у него данным, Габзаев подвергался в ИК-7 жестокому обращению и пыткам.

Габзаев осужден за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30 и частью 2 статьи 208 УК РФ («Приготовление к участию в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам»).

В карельской ИК-7 содержался оппозиционер Ильдар Дадин, приговоренный к трем годам колонии общего режима в декабре 2015 года. В январе Дадина перевели в ИК-5 Алтайского края, после того как осенью он пожаловался на избиения в ИК-7. После проведенной проверки в региональном управлении Следственного комитета заявили, что нарушений прав осужденного выявлено не было. При этом в Совете по правам человека рассказали, что на незаконное применение насилия в ИК-7 жалуются многие заключенные.