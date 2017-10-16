Омский гей публично рассказал о пытках в секретной тюрьме Чечни

Уроженец Омска Максим Лапунов написал заявление в Следственный комитет о своем преследовании за гомосексуальность в Чечне и рассказал о пытках в секретной тюрьме на пресс-конференции в «Новой газете».

Мужчина рассказал, что приехал в Грозный в 2015 году работать в сфере ведения мероприятий, нашел нишу и остался жить в Чечне. Проблем с законом у него не было, но в марте этого года на улице, где он продавал воздушные шары, его задержали два человека в гражданской одежде. Они схватили его на улице, увезли силой и продержали в подвале некоего здания 12 дней. Предположительно, это и была секретная чеченская тюрьма для подозреваемых в гомосексуализме, о которой ранее писало издание.

Лапунов рассказал, что его били палками и пытали током, чтобы он рассказал о других геях. В тюрьму ежедневно привозили новых заложников. Всего за 12 дней он увидел не менее 30 пленников. Чеченцев били сильнее, чем русских. После того как Лапунов под пытками назвал одно из имен, этого человека привезли в тюрьму и также избили.

«Меня отвели в камеру, угол которой был залит кровью. Потом избили и меня. Забегали в камеру, кричали, что нас надо убивать, о том, что меня убьют в любом случае. Через часов пять-шесть ворвались снова в камеру с унижениями, оскорблениями, готовили к тому, что убьют. Избивали палками — по ногам, по спине, до момента, пока я не начинал падать», — рассказал мужчина. Он добавил, что очные ставки снимали на видеокамеру.

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Под угрозой убийства мужчину заставили оставить отпечатки пальцев на оружии и подписать некие документы, после чего отвезли на вокзал. Он приехал в Ессентуки, где жил в убежище «Комитета против пыток». Мужчина также обратился в городскую полицию, но качество проведенного расследования его не удовлетворило.

29 августа Максима Лапунова представили уполномоченной по правам человека в России Татьяне Москальковой. 13 октября Москалькова расказала о первом официальном заявителе о преследованиях геев в Чечне.

В апреле «Новая газета» опубликовала статью о массовых задержаниях и убийствах жителей Чечни из-за подозрений в нетрадиционной сексуальной ориентации, чуть позже в издании составили список из 22 человек. Власти республики опровергали эту информацию.