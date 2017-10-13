Гей из Чечни пожаловался Москальковой на преследования

Житель Чечни с нетрадиционной сексуальной ориентацией обратился к уполномоченной по правам человека в России Татьяне Москальковой с жалобой на преследование за гомосексуализм. Об этом омбудсмен сообщила журналистам в пятницу, 13 октября, передает «Интерфакс».

«Я со своей стороны направила обращение в следственные органы, и следственные органы работают в этом направлении», — сказала Москалькова, отвечая на вопрос, есть ли конкретные данные, подтверждающие сообщения о преследовании геев в Чечне.

«Подтвердилось, что есть человек, есть заявитель. А когда будет закончено следствие, можно будет говорить о полном объеме информации», — уточнила она.

Москалькова также рассказала, что не получила подтверждений по информации о внесудебных казнях гомосексуалистов в регионе. Она добавила, что намерена проверить информацию о попытках воспользоваться принадлежностью к ЛГБТ для получения статуса беженца за рубежом, чтобы «все было объективно, по-честному».

В сентябре омбудсмен раскрыла причины гибели пяти человек в списке из 31 гражданина, которые, предположительно, могли быть убиты за нетрадиционную ориентацию. По словам Москальковой, двое умерли естественной смертью, трое — в ходе боестолкновений в декабре прошлого года. При этом факты исчезновений остальных людей из списка подтверждались: по ним в мае и июне были возбуждены уголовные дела.

В апреле «Новая газета» опубликовала статью о массовых задержаниях и убийствах жителей Чечни из-за подозрений в нетрадиционной сексуальной ориентации. Пресс-секретарь главы республики Альви Каримов опровергал эту информацию.