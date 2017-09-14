Москалькова призналась в желании применять оружие к нарушителям прав человека

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призналась, что иногда ей хотелось бы жестко расправляться с теми, кто нарушает права человека. Об этом она рассказала в интервью телеканалу ГТРК «Дальневосточная». Видеозапись опубликована на YouTube.

«Иногда желание такое возникает, когда сталкиваешься с несправедливостью, с циничным отношением к правам человека, иногда приходится применять очень много усилий интеллектуальных. Но хотелось бы, когда нервы сдают, применить оружие к тем, кто ломает судьбу человека. Ведь сколько у нас, к сожалению, несправедливости», — сказала она.

По словам Москальковой, она уже давно не стреляла из пистолета. «Пару лет в тире не была, но навык сохранился», — уточнила омбудсмен.

Уполномоченный по правам человека сейчас находится с рабочим визитом в Хабаровске, где проходит координационный совет омбудсменов Дальневосточного федерального округа.

По информации из открытых источников, у Москальковой есть именной наградной пистолет Макарова, который ей вручили в 2005 году за выполнение специального задания на Северном Кавказе. В 1984-2007 годах она служила в органах МВД и получила звание генерал-майора.