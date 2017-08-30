Москалькова нашла решение проблемы утилизации мусора во Владимирской области

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова на заседании Совета при президенте страны по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), посвященном проблеме утилизации отходов привела пример новой технологии переработки мусора во Владимирской области, передает ТАСС.

«Отделяются пластиковые бутылки, из которых производится уникальное сырье. Сырье, похожее на шелк или хлопок, которым наполняют матрасы, подушки», — заявила она.

По словам омбудсмена, в прошлом году в адрес ее аппарата пришло в два раза больше жалоб на проблему засорения территории. «За каждой жалобой стоят сотни и тысячи судеб людей, которые не только испытывают дискомфорт от того, что живут по соседству с полигоном мусора, но и от того, что они болеют, от того, что их дети развиваются в неблагоприятной окружающей среде», — добавила Москалькова.

В рамках заседания, по данным агентства, СПЧ и Минприроды подписали бессрочное соглашение о сотрудничестве, для совершенствования механизма общественного контроля в области охраны окружающей среды.

«Нас интересуют методы переработки пластиковых бутылок, алюминиевых банок, стеклотары, — заявил перед заседанием глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов. — А опыт Магаса (Ингушетия) интересен тем, что там установлены специальные терминалы для сбора ненужной одежды, обуви, игрушек. Эти вещи дальше получают вторую жизнь, тем самым решается проблема избавления от мусора и проявляется забота о социально незащищенных категориях граждан».