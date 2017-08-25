Власти Подмосковья определились со сроками начала рекультивации полигона «Кучино»

Работы по рекультивации мусорного полигона твердых бытовых отходов (ТБО) «Кучино» в подмосковной Балашихе планируют начать в марте 2018 года. Об этом сообщает сайт правительства Московской области в пятницу, 25 августа.

«Компания "Биорем" проводит предрекультивационные работы, которые ведутся согласно дорожной карте», — сказал заместитель главы администрации Балашихи Дмитрий Козырев.

По его данным, ежедневно на свалку прибывает до 350 грузовых машин земли, примерно 40 процентов территории засыпано грунтом. С 28 августа рабочие приступят к откачке фильтрата.

24 августа вышло правительственное распоряжение, касающееся определения единого поставщика, с которым будет заключен контракт на проектирование работ по рекультивации. До 1 февраля проект должен будет пройти экологическую и государственную экспертизу, а также общественные слушания.

В ходе прямой линии жители Балашихи пожаловались президенту на разросшуюся до жилых домов свалку — ТБО «Кучино». Владимир Путин потребовал, чтобы глава региона Андрей Воробьев лично разобрался с ситуацией. 23 июля по решению подмосковных властей полигон был закрыт. Место, где ранее располагалась свалка, планируется использовать в рекреационных целях. Глава Минэкологии региона Александр Коган предположил, что там можно оборудовать горные спуски или экстрим-парк.

