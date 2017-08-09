Карьер в подмосковном Чехове превратят в зону отдыха

На территории карьера в подмосковном городском округе Чехов после рекультивации планируется создать зону отдыха. Об этом сообщается на сайте министерства экологии и природопользования Московской области в среду, 9 августа.

Специалисты ведомства проверили ход работ. Установлено, что на участке месторождения «Муковнино-IV» добычу песка ведет ООО «Стройконтракт». Одновременно там проводится рекультивация уже отработанных участков. На сегодняшний день уже восстановлена территория площадью 12 гектаров в районе деревни Кармашовка.

Сейчас рекультивация проводиться на участке площадью 20 гектаров Муковнинского месторождения, в частности, укрепляются откосы отвалов. Кроме того, на территории карьера высаживаются растения, уточнил глава Минэкологии региона Александр Коган.

Он подчеркнул, что работы ведутся в полном соответствии с технологическими и экологическими требованиями.

В ходе прямой линии жители подмосковной Балашихи пожаловались президенту на разросшуюся до жилых домов свалку — полигон твердых бытовых отходов «Кучино». Путин потребовал, чтобы глава региона Андрей Воробьев лично разобрался с ситуацией. 23 июня по решению подмосковных властей полигон был закрыт. Теперь «Кучино» подлежит рекультивации на которую, по предварительным оценкам, потребуется около четырех миллиардов рублей.

Место, где ранее располагалась свалка, планируется использовать в рекреационных целях. Коган отметил, что там можно оборудовать горные спуски или экстрим-парк.

