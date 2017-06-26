Воробьев поручил профинансировать рекультивацию полигона «Кучино»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил выделить средства из регионального бюджета на разработку проекта рекультивации полигона твердых бытовых отходов (ТБО) «Кучино» в Балашихе. Об этом сообщает телеканал «360».

Он обсудил этот вопрос с членами регионального правительства в понедельник, 26 июня. По данным издания, 70 процентов от суммы, необходимой для рекультивации свалки, будут выделены из федерального бюджета. Задача региональных властей — предоставить остальную часть средств.

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Кроме того, на совещании была поднята тема долгостроев и обманутых дольщиков. Воробьев, в частности, отметил, что за последние четыре года количество обманутых дольщиков сократилось в шесть раз — с 18 до четырех тысяч человек.

23 июня министр экологии Московской области Александр Коган сообщил, что рекультивация «Кучино» начнется после того, как будет разработана проектно-сметная документация. По предварительной оценке, стоимость работ составит около четырех миллиардов рублей. После этого территорию полигона можно будет использовать в рекреационных целях, например, для горных спусков или экстрим-парков.

Подмосковные власти приняли решение закрыть мусорный полигон, после того как президент Владимир Путин поставил задачу в месячный срок закрыть свалку, на которую ему пожаловались жители Балашихи в ходе прямой линии.