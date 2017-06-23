Устранение свалки в Балашихе сочли невозможной без поддержки федеральных властей

Власти Московской области оперативно отреагировали на установку по ликвидации свалки в Балашихе, однако решить ее в ускоренном режиме без поддержки федерального центра невозможно. Такое мнение высказал президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов изданию «Подмосковье сегодня» в пятницу, 23 июня.

«Ожидать, что любое решение может быть реализовано без финансирования и без организационных схем в течение буквально часов, рассчитывать не приходиться, — говорит он. — Тема утилизации отходов сложна и требует серьезных технологических вложений, денег, учета общественного мнения, логистики».

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Виноградов отмечает, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и так работал над устранением проблемы, однако в плановом режиме. «Ситуации была предана дополнительная динамика для того, чтобы не копить какую-то напряженность в отношениях с федеральными властями», — поясняет эксперт.

Днем ранее власти Московской области приостановили работу мусорного полигона «Кучино» в Балашихе, после того как президент Владимир Путин поручил за месяц закрыть свалку. Министр экологии и природных ресурсов Сергей Донской заявил, что полигон закроют не ранее 2019-го года, однако главу государства этот срок не удовлетворил.

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В пятницу местные власти рассказали, что твердые бытовые отходы из «Кучино» будут распределены в Ногинский, Можайский, Клинский и Люберецкий районы Московской области. Место полигона после рекультивации, по их словам, можно использовать, в частности, под горный спуск или экстрим-парк.

15 июня жители Балашихи в ходе прямой линии с Путиным пожаловались на то, что свалка практически вплотную приблизилась к их домам. Губернатор сразу же выехал на место. Он заявлял, что по плану полигон должен быть закрыт в 2021 году, однако власти примут все усилия, чтобы ускорить этот процесс.

Телеканал «360» опубликовал видео с полигона, снятое с воздуха.

Видео: Телеканал 360



