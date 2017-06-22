Путин распорядился за месяц закрыть свалку в Балашихе

Президент Владимир Путин потребовал за месяц закрыть свалку в Балашихе, на которую во время прямой линии главе государства нажаловались жители района. Об этом, как передает ТАСС, он заявил во время совещания с членами правительства после доклада министра природных ресурсов Сергея Донского.

«Послушайте меня, и чтобы Воробьев (губернатор Московской области Андрей Воробьев) меня услышал: в течение месяца закрыть эту свалку! (…) Документы, которые должны быть подготовлены,... должны быть подготовлены в самые короткие сроки», — сказал президент.

Путин также поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву взять этот вопрос под контроль.

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15 июня во время прямой линии с президентом жители Балашихи пожаловались на то, что Кучинский полигон твердых бытовых отходов практически вплотную подошел к жилым домам. После этого на место выехал губернатор Московской области Андрей Воробьев и заявил, что закрытие свалки намечено на 2021 год, но власти региона «должны найти возможность сдвинуть этот срок».

Кроме того, Следственный комитет России (СКР) выяснил, что выдача разрешений на строительство многоквартирных домов вблизи полигона не соответствует законным нормам.

Полигон «Кучино» в деревне Фенино городского округа Балашиха был создан в 1964 году на месте отработанного глиняного карьера. Свалку общей площадью более 50 гектаров видно из космоса, ежегодно она принимает до 600 тысяч тонн отходов из Московской области и из Москвы. Жилые дома стоят в километре от полигона, а деревня Фенино — в 200 метрах.