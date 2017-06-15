СК после жалобы Путину узнал о незаконном строительстве у свалки в Балашихе

Следственный комитет России (СКР) начал проверку информации о проблеме огромной свалки, приближающейся к жилым домам в подмосковной Балашихе, после жалобы местных жителей президенту России Владимиру Путину в ходе прямой линии. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства в четверг, 15 июня.

Следователи установили, что строительство многоквартирных домов, расположенных вблизи полигона твердых бытовых отходов «Кучино», не соответствует нормам. Отмечается, что должностные лица администрации городского округа Балашиха выдали разрешения на возведение зданий в нарушение законных прав и интересов граждан.

В ходе проверки СКР даст правовую оценку действиям чиновников, контролирующих органов и представителей организации-застройщиков. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

Ранее 15 июня Путину показали видеосюжет о полигоне «Кучино», созданном в 1964 году и занимающем уже почти 50 гектаров. Глава государства пообещал жителям обратиться к властям и правительству для решения вопроса. Он отметил, что происходящее — «результат того, что не следили в свое время за экологическими нормами и строили жилье, где его строить было нельзя» и добавил, что в ближайшее время в Подмосковье будет построено три мусороперерабатывающих завода.

Министерство экологии Московской области сообщало, что свалка прекратит прием отходов в апреле 2014 года, передавало РИА Новости. Однако, по словам горожан, она до сих пор работает.

10 июня сообщалось, что председатель СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту загрязнения окружающей среды из-за стихийных свалок в Подмосковье.