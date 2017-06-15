Перед прямой линией с Путиным в Омске убрали копившуюся три года свалку

В Омске городские власти за день убрали мусор, три года копившийся в одном из дворов, сообщает «Омск-Информ». Произошло это после того, как одна из жительниц города записала обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой разобраться в ситуации.

Ролик от жительницы Омска, представившейся Ольгой, появился на YouTube 10 июня. В нем она жалуется на то, что рядом с детскими площадками у дома №6а по улице 22 Апреля c санитарной площадки в течение трех лет не вывозят мусор. На момент написания заметки видеообращение посмотрели более 6,5 тысяч человек.

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После этого автор ролика попросила заменить ржавые баки современными контейнерами для сбора мусора, а также сделать процесс вывоза накопившихся отходов регулярным.

В апреле 2016 года жительница Омска Екатерина Черненко во время прямой линии с президентом Путиным пожаловалась на качество дорог в городе. На следующий день в городской мэрии отчитались, что за сутки отремонтировали четыре тысячи квадратных метров дорожного полотна. Позже Черненко опровергла заявление городских властей.

