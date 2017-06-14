Песков рассказал про отказывающихся помогать гражданам черствых чиновников

Большинство вопросов, поступающих на прямую линию с Владимиром Путиным, обязаны решать местные власти, однако гражданам зачастую легче достучаться до главы государства. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру», в среду, 14 июня.

«Такие обращения читать весьма больно. Дело даже не в руководителях, а в чиновниках, которые находятся на переднем крае общения с гражданами. Черствость этих чиновников, нежелание помочь. Отписки — это вызывает неприятие людей, про это и пишут», — сказал Песков.

При этом он добавил, что главы регионов смотрят прямые линии и быстро реагируют на проблемные ситуации.