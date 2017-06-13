Свыше 1,3 миллиона россиян подготовили вопросы к прямой линии с Путиным

Свыше 1,3 миллиона россиян отправили вопросы к предстоящей прямой линии с президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает телеканал «Россия 24» во вторник, 13 июня.

По его данным, жители страны, в частности, прислали 12 тысяч видеообращений, более 220 тысяч вопросов поступило через социальные сети.

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Большая часть вопросов касается состояния дорог, ЖКХ, социального обеспечения граждан. Например, жители подмосковной деревни Черная грязь обратились к главе государства за помощью с ремонтом дороги. «Она вся разбита грузовиками, которые свозят к нам мусор, организовав свалку прямо у наших домов и газового распределителя», — говорится в обращении.

Россияне также задают президенту вопросы о международной политике, в том числе ситуации на Украине. Один из авторов обращения просит перестать использовать слово «санкции» и вообще обсуждать ограничения, введенными другими странами в отношении России, чтобы не «трепать всем нервы».

Прямая линия с Владимиром Путиным запланирована на 15 июня и станет пятнадцатой по счету. В прошлом году прямое включение состоялось 14 апреля, президент отвечал на вопросы граждан 3 часа 38 минут. Рекорд продолжительности прямой линии, 4 часа 48 минут, был установлен в 2013 году.