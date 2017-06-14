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Время прямить

С задержкой на два месяца Путин снова выходит на линию

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

В четверг, 15 июня, в полдень президент России Владимир Путин начнет отвечать на вопросы сограждан в телевизионном прямом эфире. Формат, позволяющий главе государства почти напрямую общаться с народом, изобрели в далеком 2001 году. С тех пор он оброс техническими новинками и прочими условностями, но суть осталась прежней: россияне пытаются из первых уст узнать о происходящем во всех сферах жизни страны и, конечно, обращаются с просьбами. В этом смысле линия-2017, отклонившаяся от календарного графика, не уйдет в сторону от привычного формата.

Читать больно

«Почему никому нет дела до сельских жителей? В нашем селе Черновка Кинель-Черкасского района Самарской области уже два года не ходит пригородный автобус по выходным дням».

«Мы обращаемся к вам с огромной просьбой. В нашем селе Долоцкое Устюжского района Вологодской области в 2012 году сгорела школа. Мы очень просим ее построить!»

«Уважаемый Владимир Владимирович! Обращаемся к вам за помощью! Мы живем в 9 километрах от МКАД, деревня Черная Грязь Солнечногорского района. Раньше у нас была дорога, а теперь ее нет. Вся разбита грузовиками, которые свозят к нам мусор».

«Почему в супермаркетах рыба-то не российская и плохого качества? Почему так?»

Такие вопросы можно прочитать на сайте прямой линии. Как формат общения главы государства с народом она существует уже 15 лет. Как и прежде, основные вопросы касаются социальной сферы, ЖКХ, здравоохранения и образования. Так же скапливается огромный массив местечковых просьб и проблем, решить которые можно даже не на региональном, а на областном уровне. «Люди говорят, что до президента им достучаться иногда легче, чем до руководства своих регионов», — в очередной раз отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он признался, что «такие обращения, конечно, смотреть и читать весьма больно».

Последуют ли какие-то меры воздействия на нерасторопных губернаторов? В Кремле считают, что проблема даже не в руководителях регионов, а в простых чиновниках, к которым прежде всего обращаются граждане страны. «Иногда черствость этих чиновников, нечеловечное отношение, нежелание помочь, желание заниматься отписками вызывают полное неприятие людей, о чем они и пишут [задавая вопросы Путину]», — сказал Песков.

В этом году возможности обратиться напрямую к Путину пришлось ждать дольше обычного: эфир перенесли с середины апреля на середину июня. «Это просто связано с графиком президента, чтобы было, собственно, удобно ему»,— объяснил Песков.

«Палочка-выручалочка», или Как по волшебству

Телепередача, начинавшаяся с двухчасового сеанса, в последние годы тянется более четырех часов. В 2010 году федеральные телеканалы и радиостанции под президентское общение со страной сделали сетку вещания «резиновой». Путин отвечает на вопросы приглашенных в студию, звонки и СМС на горячую линию, во время мероприятия проходят прямые включения из разных регионов страны.

По традиции, каждый год появляются счастливчики, чьим персональным делом заинтересовался лично Путин. О «волшебном» оперативном разрешении проблем, поднимаемых в телеэфире, известно давно. Наберется немало конкретных примеров того, как в разные села, словно по щелчку, проводились вода, газ и отопление, дома начинали ремонтироваться, а дороги строиться. Но если раньше реакция была просто быстрой, то в прошлом году региональное начальство спешило отчитаться еще до окончания передачи.

Например, весьма эффектно был решен вопрос в Омской области. Дозвонившаяся в прямой эфир жительница Екатерина Черненко продемонстрировала на видео, как выглядят дороги в ее городе: «Яма на яме, машины ломаются, колеса отваливаются». Омские чиновники с невероятной расторопностью предоставили в эфир отчет, пообещав в ближайшее время приступить к работам. А несколько дней назад на всякий случай отчитались, что за год отремонтировали 57 дорог и запланировали починку еще 33.

В ходе прямой линии практически на глазах у телезрителей возбудили дело против главы рыбокомбината на Шикотане, на которого пожаловалась одна из работниц: «Людей туда возят обманом. Условия труда и проживания ужасные, люди бомжуют. Зарплату не платят по два-три месяца, по полгода. Выбраться с острова невозможно, кругом вода».

Правда, контролирующие органы с таким рвением принялись за дело, что вскоре работники комбината вновь обратились к президенту, но уже с просьбой оставить их предприятие в покое. Они пояснили, что после жалоб в эфире на невыплаты зарплаты комбинат стали «кошмарить» проверками, потом признали банкротом, а другой работы для них на Шикотане нет. В итоге новое руководство смогло справиться с ситуацией и вывести предприятие из банкротства.

Впали в детство

Прямая линия-2016 стала рекордной по числу обращений от самых молодых зрителей. Владимир Путин ответил на пять вопросов детского еженедельника «Классный журнал». Некоторые ставили президента в тупик. Путин, например, задумался над тем, что хочет попросить у золотой рыбки, но так и не смог сформулировать ни одного желания.

Эти пять вопросов выбрали из сотен писем, которые пришли в редакцию журнала, поэтому акцию «Мой вопрос президенту» решили провести и в этом году. «Классный журнал» начал собирать вопросы еще 27 января, открыв специальный портал. На протяжении всей акции информационную поддержку ему оказывали федеральные и региональные СМИ и даже губернаторы. Сейчас на сайте журнала можно послушать, как хор «Морячок» исполняет песню со словами: «Вопрос президенту от чистого сердца — не надо секретов — задай поскорей. Про школу, про жизнь президента спроси — шанс не упусти».

Не упускают дети шанса расспросить Путина о его хобби и привычках, а также весьма живо интересуются плохими дорогами и квартирным вопросом — темы актуальные для всех поколений и времен. Само собой, задают и весьма болезненные вопросы, касающиеся сферы образования. «У Пушкина была двойка по математике! Как думаете, сдал бы он ЕГЭ?» — вопрошает один из школьников.

Там же, на сайте журнала, можно узнать, как изменилась жизнь детей, чьи вопросы уже прозвучали. Девятилетняя Настя Зайцева из Санкт-Петербурга, задавшая Путину вопрос про кашу на завтрак, призналась, что раньше ей казалось, что президент «необычный человек — питается омарами и лангустами». Но после ответа Путина не только Настя, но и вся ее семья «перестала есть сосиски и колбасу» и перешла на каши по утрам.

А восьмилетний вундеркинд Илья Раевский из Ярославской области, просивший исправить упущение организаторов, не отправлявших его в «Артек» или «Сириус» из-за юного возраста, рассказал, что «еще не закончилась прямая линия, а моей маме уже позвонили от губернатора» и пригласили в детский лагерь. Илья начал ходить на телевидение, активно участвовать в олимпиадах и конференциях. «Лучше года у меня еще не было!» — признается мальчик.

Была ли репетиция

Вопросы — главная интрига прямых линий: согласованы они или нет. Одни уверены, что людям, выходящим на связь, раздавали заранее заготовленные речи. Другие утверждают, что в прямом эфире такая режиссура трудноосуществима. Например, запоминающимся моментом стал звонок бабушки во время эфира 2007 года. «Это вы? — не верила пожилая слушательница. — Это правда вы?» — «Правда». — «А раньше тоже были вы, да?» — «И раньше был я, да!» — «Ой, господи, спасибо!» На этих словах связь прервалась...

Накануне нынешней линии в СМИ появилась информация о том, что организаторы прямой линии собрали гостей мероприятия в подмосковном пансионате «Петрово-Дальнее», который входит в оздоровительный комплекс «Рублево-Успенский» Управления делами президента, и проинструктировали, как вести себя в ходе прямого эфира.

Песков эту информацию подтвердил: «Действительно, перед прямыми линиями регулярно проводятся встречи, где людям рассказывают, как все будет происходить, во сколько нужно приехать, как приехать — такие обычные логистические организационные моменты». Он подчеркнул, что это «неправильно называть какой-то репетицией».

В мероприятии традиционно задействуют гостей в телестудии, среди которых активисты, приехавшие в Москву из регионов, герои сюжетов центральных телеканалов, известные журналисты, общественные деятели и политики. Кому-то удастся задать свой вопрос, кому-то — нет.

Как отметили в Кремле, в этом году внешняя политика волнует россиян все так же мало, куда больше их интересуют социальные гарантии, ЖКХ и здравоохранение — то есть дела исключительно внутренние. И главная интрига 15-й прямой линии с Владимиром Путиным связана с делом внутренним: с предстоящей президентской кампанией. В конце концов, один из самых популярных вопросов на сайте прямой линии такой: «Владимир Владимирович, хочу узнать, не устали ли вы на президентском посту и собираетесь ли выдвигаться на выборах в 2018 году?»

Татьяна Меликян

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