В Кремле отказались назвать встречи с участниками прямой линии репетицией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что организаторы прямой линии с Владимиром Путиным проводят встречи с гражданскими активистами и героями телесюжетов за несколько дней до эфира. Его слова в среду, 14 июня, передает корреспондент «Ленты.ру»

«Действительно, с ними регулярно перед прямыми линиями проводятся встречи, где им рассказывают: как будет проходить, во сколько им нужно приехать, как приехать — такие обычные логистические организационные моменты», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что это «неправильно называть какой-то репетицией».

Песков уточнил, что на телепередачу приглашают гражданский активистов и «как-то проявившихся себя» людей. Многие из них приезжают из других городов, поэтому им необходимы пояснения. «Это не инструктаж, это информационная встреча», — еще раз подчеркнул пресс-секретарь президента.

Репетиция в таких случаях бессмысленна, считает Песков, поскольку «как пойдет ход программы — это зависит только от президента, от ведущих».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что организаторы прямой линии собрали гостей мероприятия в подмосковном пансионате «Петрово-Дальнее», который входит в оздоровительный комплекс «Рублево-Успенский» управления делами президента, и проинструктировали, как вести себя во время прямого эфира.