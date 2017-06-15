Большинство россиян заявили о необходимости прямой линии с Путиным

Большинство россиян поддерживают проведение прямой линии с президентом Владимиром Путиным. Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Так, 74 процента граждан заявляют о необходимости прямой линии с главой государства. Более половины (57 процентов) опрошенных считают, что она сказывается на положении дел в стране. Каждый третий — 32 процента — считает эффективным данный формат для решения конкретных вопросов. Россияне, в частности, отмечают, что после общения с президентом власти на местах начинают лучше работать, в целом жизнь меняется к лучшему.

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В то же время 29 процентов не видят связи между прямой линией и делами в государстве. Согласно исследованию, 18 процентов респондентов полагают, что пресс-конференцию можно проводить реже или вовсе обойтись без нее.

14 июня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что большинство вопросов, поступающих на прямую линию с Путиным, обязаны решать местные власти, однако гражданам зачастую легче достучаться до президента.

Свыше 1,3 миллиона россиян отправили вопросы к прямой линии, которая начнется в 12:00 по московскому времени 15 июня. В ходе общения с главой государства граждане обращаются к нему с вопросами и с жалобами, прежде всего, на различные региональные проблемы.

