Сергей Иванов напомнил о необходимости прибраться в России

На территории России выявлены несколько десятков тысяч несанкционированных свалок. Такие данные озвучил спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, сообщает сайт «Госновости» в пятницу, 26 мая.

«Нам пора прибраться в России», — сказал Иванов в ходе VIII Невского международного экологического конгресса, проходящего в Санкт-Петербурге.

Материалы по теме «Нужно предотвращать появление "концлагерей" для животных» Глава Минприроды Сергей Донской — о приютах, мусорных свалках и судьбе кабанов

По его словам, всерьез вопросами экологии в стране стали заниматься относительно недавно. К примеру, в последние годы ряд крупных промышленных предприятий металлургической и других отраслей, уже вложили около миллиарда долларов в модернизацию производства, что позволило улучшить экологические и экономические показатели.

Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко, высказала мнение, что для решения проблемы свалок нужно строить мусороперерабатывающие заводы. При этом она указала, что этот рынок сейчас сильно криминализирован. Также она призвала разработать систему мотивации для перевозчиков, чтобы те не сбрасывали отходы в несанкционированных местах.

Материалы по теме Золотые свалки Чиновники хотят конвертировать мусор в деньги россиян

Глава Минприроды Сергей Донской, в свою очередь, предложил ввести льготы по коммунальным платежам для тех, кто собирает мусор раздельно.

В январе этого года активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) сообщили о планах создать интерактивную карту свалок. Объекты на нее будут наносить волонтеры. По замыслу организаторов, данные смогут использовать местные власти для ликвидации незаконных мусорных полигонов.