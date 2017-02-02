В Минприроды рассказали о противостоянии «мусорной мафии»

Глава Министерства природных ресурсов Сергей Донской в интервью «Ленте.ру» рассказал о противостоянии так называемой мусорной мафии. По его словам, ведомство работает над нормативной базой по управлению отходами, а с криминальными элементами разбирается МВД и Росгвардия.

«Мафия не мафия, но по большей части полигоны имеют "серый" статус, полулегальные условия функционирования. Имеют право принимать один вид отходов, а принимают другой. Все это завозится по ночам, закапывается. Или, например, устраивают свалку на закрытых военных территориях, куда кроме военных заходить никто не может, и гонят туда КамАЗы с мусором», — отметил Донской.

Министр добавил, что это процесс крайне сложно проконтролировать, а единственным источником информации о нелегальных свалках остаются местные жители.

30 января активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) рассказали о планах создать интерактивную карту свалок. Объекты на нее будут наносить волонтеры. По замыслу организаторов, данные смогут использовать местные власти для ликвидации незаконных мусорных полигонов.