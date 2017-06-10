Бастрыкин поручил проверить стихийные свалки в Подмосковье

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку по факту загрязнения окружающей среды из-за стихийных свалок в Московской области. Об этом ТАСС в субботу, 10 июня, сообщила представитель ведомства Светлана Петренко.

В ведомстве отметили, что данное решение было принято после выхода на одном их федеральных каналов сюжета о стихийных свалках в Московской области. В частности, озеро Глушица было завалено отходами и мусором. Также в репортаже рассказывалось о бездействии должностных лиц Жуковского района.

«Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России по Московской области провести по данному факту процессуальную проверку, в ходе которой необходимо установить степень ущерба, причиненного окружающей природной среде, а также дать правовую оценку действиям (бездействию) должностных и юридических лиц, которые создают или закрывают глаза на рост стихийных свалок», — отметила Петренко.

В декабре 2016 года президент России Владимир Путин призвал заняться общероссийской уборкой. По его словам, необходимо «ликвидировать свалки, в которые превратились окрестности многих населенных пунктов».