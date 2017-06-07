Россия
 

Правительство поддержало идею разрешить россиянам продавать мусор

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Правительство одобрило законопроект, разрешающий россиянам продавать мусор на переработку. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Инициатором законопроекта выступил Минстрой. Согласно документу, домохозяйства смогут продавать раздельно собранные отходы перерабатывающим компаниям без лицензии и самостоятельно заключать договоры с транспортировщиками.

Кроме того, закон предусматривает льготы за раздельный сбор мусора. Это позволит снизить плату за содержание дома для жильцов. Ожидается, что к 2019 году регионы перейдут на новую схему обращения с отходами.

По оценке спецпредставителя президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова, в России скопилось не менее 60 миллиардов тонн бытовых отходов. Он также добавил, что со времен СССР переработка макулатуры сократилась с 50 до 7 процентов.

В декабре 2016 года президент России Владимир Путин призвал уделить особое внимание проблеме мусора, и вместе с тем, ликвидировать свалки и заняться уборкой загрязненных территорий.

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