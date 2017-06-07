Правительство поддержало идею разрешить россиянам продавать мусор

Правительство одобрило законопроект, разрешающий россиянам продавать мусор на переработку. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Инициатором законопроекта выступил Минстрой. Согласно документу, домохозяйства смогут продавать раздельно собранные отходы перерабатывающим компаниям без лицензии и самостоятельно заключать договоры с транспортировщиками.

Кроме того, закон предусматривает льготы за раздельный сбор мусора. Это позволит снизить плату за содержание дома для жильцов. Ожидается, что к 2019 году регионы перейдут на новую схему обращения с отходами.

По оценке спецпредставителя президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова, в России скопилось не менее 60 миллиардов тонн бытовых отходов. Он также добавил, что со времен СССР переработка макулатуры сократилась с 50 до 7 процентов.

В декабре 2016 года президент России Владимир Путин призвал уделить особое внимание проблеме мусора, и вместе с тем, ликвидировать свалки и заняться уборкой загрязненных территорий.