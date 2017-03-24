На Ямале заработал первый мусороперерабатывающий завод

Первый в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) завод по переработке полимерных отходов введен в эксплуатацию в Ноябрьске. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

«Запущена линия первого на Ямале завода по глубокой переработке вторичных полимеров. Ее производительность — 700 килограмм в час (320 тонн в месяц). Мусороперерабатывающий завод является инвестиционным проектом. Его стоимость — 119 мллионов рублей», — отметили в пресс-службе.

В качестве сырья используются отсортированные полимерные отходы: пленки для бытовой упаковки, пластиковые пакеты, одноразовая посуда, промышленная упаковка, канистры, пластиковые емкости и т.д. Отходы доставляют из мусоросортировочного комплекса Тарко-Сале, планируется также принимать сырье от специализированных предприятий Ноябрьска и предприятий топливно-энергетического комплекса.

Ранее переработка мусора на Ямале не производилась, а запуск завода в Ноябрьске замкнет полный цикл — от мусорного контейнера до вторичного сырья. В данном случае это гранулы полиэтилена высокого давления и полипропилена.

На сегодняшний день на территории Ямала действуют девять полигонов, 40 свалок, два мусоросортировочных комплекса, 10 объектов обезвреживания и два объекта по переработке бумаги и картона. В 2017 году планируется ввод еще 15 объектов по обработке и обезвреживанию отходов.

