Сергей Иванов подсчитал скопившийся в России мусор

В России скопилось не менее 60 миллиардов тонн бытовых отходов, заявил спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, сообщает «Интерфакс».

«За эти годы, не занимаясь утилизацией мусора, мы накопили, по оценкам экспертов, около 60 миллиардов тонн только бытовых отходов — я не говорю о строительных, промышленных, — которые, грубо говоря, валяются на земле и уже занимают весьма приличную площадь», — заметил Иванов.

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По его словам, со времен Советского Союза переработка, в частности, макулатуры сократилась с 50 до 7 процентов. «Если бы мы были очень маленькой страной, наверное, мы бы раньше задумались, потому что земли бы не осталось, все завалено бы было мусором, но у нас, слава богу, территория большая», — заметил он.

В декабре 2016 года президент России Владимир Путин призвал обратить внимание на мусор. «По всей стране надо заняться уборкой загрязненных территорий, ликвидировать свалки, в которые превратились окрестности многих населенных пунктов», — сказал глава государства.