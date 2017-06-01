Игорь Чайка займется переработкой мусора

Структуры бизнесмена Игоря Чайки покупают компанию «Хартия», специализирующуюся на вывозе и переработке мусора. Об этом предприниматель заявил агентству Rambler News Service.

«Покупаем 100 процентов, предварительный договор купли-продажи подписан, внесен аванс. Окончательно сделка будет закрыта после того, как текущий владелец Александр Цуркан выполнит требования относительно частичной реструктуризации и реорганизации работы компании. Это тоже было предметом сделки. Надеемся, что к концу июля эти процедуры завершатся», — сказал Чайка.

Бизнесмен подчеркнул, что после покупки в планах компании — выход на новые региональные рынки. «С недавнего времени [компания] является оператором в Угличе. Мы будем двигаться дальше в регионы — во Владимирскую, Ярославскую, Тульскую, Московскую области и другие регионы. Конечно, это потребует инвестиций», — заверил Игорь Чайка.

«Наши планы в отношении Центрального федерального округа — занять 10-15 процентов рынка», — подчеркнул он.

«Хартия» — одна из крупнейших компаний России в области вывоза и переработки бытовых отходов. Объем переработки составляет около 1 миллиона тонн мусора в год, компания имеет свой полигон, сортировочный комплекс и парк техники.

