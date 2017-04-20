Игорь Чайка рассказал о подходящем времени для инвестиций в Крым

Российский предприниматель, член генерального совета общественной организации «Деловая Россия» Игорь Чайка заявил, что сейчас самое время инвестировать в экономику Крыма. Об этом он сказал на III Ялтинском экономическом форуме в четверг, 20 апреля, передает РИА Новости.

«Бесспорно, как и у любого субъекта Российской Федерации у Крыма есть свои отраслевые направления для инвестиций, которые являются ключевой составляющей экономики. Одна из таких реперных точек — туризм (...). Сейчас на полуострове большая неоцененность практически всех направлений туристической отрасли и сейчас то время, когда нужно инвестировать в эти направления в Крыму», — отметил Чайка.

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Он также высказал мнение, что в среднесрочной перспективе инфраструктура региона будет модернизирована. «Здесь будет современный авиаузел, будет построен мост, будет запущено железнодорожное сообщение, будут отремонтированы дороги, улучшены коммуникации. Вход в эту территорию будет стоить других денег, и еще раз — сейчас самое время», — добавил предприниматель.

III Ялтинский международный экономический форум проходит в Крыму с 20 по 22 апреля. На полях ЯМЭФ планируется подписание десятков соглашений на сумму более, чем 100 миллиардов рублей. В этом году в форуме принимают участие полторы тысячи человек, представляющие больше 40 стран. Из зарубежных делегаций самая многочисленная — итальянская.