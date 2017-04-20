В Крыму рассказали об угрозах Киева участникам форума в Ялте

Киев угрожал участникам Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ), рассказал журналистам постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов. Об этом сообщает Rambler News Service.

«Эта деятельность [по воспрепятствованию участию иностранцев в ЯМЭФ-2017] активно ведется украинскими чиновниками, украинскими дипломатами. Эта практика вызывает возмущение наших гостей. Я думаю, мы тоже выработаем те меры, которые касаются рьяных дипломатических и чиновничьих представителей Украины», — сказал Мурадов.

По словам постпреда, Киевом передавались угрозы и ноты в адрес деловых партнеров Москвы.