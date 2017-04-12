В Крыму назвали идиотами киевских чиновников за попытки помешать форуму в Ялте

Вице-премьер, министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Дмитрий Полонский в беседе с «Лентой.ру» прокомментировал заявления киевских чиновников о том, что иностранцам необходимо запретить участие в Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ), назвав инициаторов идиотами.

«Я прямо очень живо себе представляю, как украинская сторона пытается воспрепятствовать иностранным бизнесменам и политикам принимать участие в ЯМЭФ! Все три участника батальона Ислямова (Ленур Ислямов, координатор так называемой гражданской блокады Крыма — прим. «Ленты.ру») берут свежую пачку цветных мелков и пишут слово "Стоп" где-то на одной из сельских дорог в Херсонской области», — отреагировал крымский-вице-премьер.

Материалы по теме «Крым должен быть федеральным брендом» Вице-премьер республики Дмитрий Полонский — о предстоящем форуме в Ялте

По его словам, «в виртуальной "Автономной Республике Крым" жизнь идет своим чередом».

«Сотрудники так называемого министерства иностранных дел Украины покупают в ближайшем автомате кофе в пластиковых стаканчиках и в знак протеста обливают друг друга с криками "Нельзя!". Работники силовых структур рассылают сами себе телеграммы с требованием прекратить этот колоссальный "беспредел" на территории Республики Крым. Министерство образования решительно исключает из школьной программы все материалы, связанные с городом Ялта. Идиоты!» — заключил Полонский.

Ранее в среду, 12 апреля, стало известно, что так называемая прокуратура несуществующей Автономной Республики Крым, которая находится в Киеве и входит в структуру Генпрокуратуры Украины, обратилась в МИД страны с просьбой предотвратить посещение иностранцами ЯМЭФ.

«Прокуратура обращает внимание на возможности информирования представительств иностранных стран о соблюдении требований действующего законодательства Украины», — говорится в обращении. Вместе с тем участие официальных иностранных представителей в форуме предложили расценивать как признание Крыма российским регионом.

III Ялтинский международный экономический форум пройдет в Крыму 20-22 апреля. На нем ожидаются участники из 32 стран.