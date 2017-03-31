«Прокуратура АРК» обвинила депутатов в нелегитимном создании Республики Крым

Так называемая прокуратура Автономной Республики Крым (АРК), которая находится в Киеве и входит в структуру Генпрокуратуры Украины, направила в суд обвинительные акты в отношении 17 бывших депутатов Верховного совета АРК по делу о государственной измене. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Они [депутаты] незаконно приняли ряд постановлений, в результате чего было создано нелегитимное образование "Республика Крым"», — говорится в сообщении. Также отмечается, что обвиняемым грозит от 12 до 15 лет лишения свободы.

По словам прокурора АРК Гюндуза Мамедова, всего в суд направлены более 30 подобных обвинительных актов. «Наша цель — привлечь к ответственности всех депутатов, действия которых способствовали нарушению территориальной целостности Украины», — отметил Мамедов, добавив, что все дела рассматриваются в заочном режиме.

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В феврале правительство Украины одобрило законопроект, предоставляющий ему право ликвидировать ведомства в Крыму.

Киев регулярно делает различные заявления по поводу Крыма. Чиновники на полуострове в свою очередь высмеивают украинские власти. Так, вице-премьер, министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Дмитрий Полонский отмечал, что большая часть высказываний абсурдна и связана не с реальным полуостровом, а с альтернативным регионом, существующим только в воображении украинских политиков.

11 марта 2014 года Верховный совет Крыма принял декларацию о независимости автономной республики, за которую проголосовали 78 из 100 депутатов. Документ позволил юридически оформить вхождение полуострова в состав России, а также провести республиканский референдум, на который выносился вопрос о статусе Крыма.

Плебисцит состоялся 16 марта 2014 года, а спустя два дня был подписан договор о присоединении региона к России. Киев отказался признать результаты народного голосования. В Москве отмечают, что процедура полностью соответствовала нормам международного права.