На Украине решили запретить работу ведомств Крыма

Правительство Украины одобрило законопроект о предоставлении ему права ликвидировать ведомства в Крыму. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Согласно проекту нормативного акта, кабинет министров получит возможность прекращать деятельность ведомств, созданных органами власти Крыма.

В конце декабря 2016-го Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против избранных в Крыму депутатов Государственной Думы и членов избирательных комиссий.

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В сентябре того же года МИД Украины осудил проведение выборов в нижнюю палату российского парламента на территории полуострова. В Верховной Раде было зарегистрировано постановление о признании выборов в Госдуму нелегитимными из-за проведения голосования в Крыму.

Крым воссоединился с Россией после прошедшего в марте 2014 года референдума, в ходе которого подавляющее большинство участвовавших в голосовании поддержали такое решение. Киев отказывается признать результаты плебисцита. В Москве со своей стороны отмечают, что процедура соответствовала нормам международного права. Кроме того, российские власти неоднократно называли вопрос о принадлежности полуострова закрытым.