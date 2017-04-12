В Киеве потребовали запретить иностранцам участие в ялтинском форуме

Так называемая прокуратура несуществующей Автономной Республики Крым (АРК), которая находится в Киеве и входит в структуру Генпрокуратуры Украины, обратилась в МИД страны с просьбой предотвратить посещение иностранцами Международного экономического форума в Ялте (ЯМЭФ). Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«Прокуратура обращает внимание на возможности информирования иностранных представительств о соблюдении требований действующего законодательства Украины», — говорится в обращении. При этом участие официальных иностранных представителей в форуме предложили расценивать как признание Крыма российским регионом.

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В конце марте украинская прокуратура направила в суд обвинительные акты в отношении 17 бывших депутатов Верховного совета АРК по делу о государственной измене. Надзорное ведомство посчитало, что парламентарии незаконно создали Республику Крым как отдельный регион.

В феврале правительство Украины одобрило законопроект, которое предоставляет кабмину право ликвидировать ведомства в Крыму.

В марте 2014 года Верховный совет Крыма принял декларацию о независимости автономной республики. Нормативный акт стал основанием для вхождения полуострова в состав России, а также проведения республиканского референдума, по итогам которого регион воссоединился с РФ. Киев и страны Запада отказались признать результаты плебисцита.

III Ялтинский международный экономический форум пройдет в Крыму 20-22 апреля.