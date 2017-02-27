Киев арестовал имущество в Крыму на сумму в 720 миллионов рублей

Украинские суды наложили арест на имущество в Крыму на общую сумму в 340 миллионов гривен (около 720 миллионов рублей). Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на Гюндуза Мамедова, главу так называемой прокуратуры Автономной Республики Крым, которая находится в Киеве и входит в структуру Генпрокуратуры Украины.

«По ходатайствам следователей, согласованным прокурорами, наложен арест на незаконно национализированное имущество на сумму более 340 миллионов гривен», — сказал он.

Он уточнил, что речь идет о санаториях, земельных участках и других объектах недвижимости. По словам Мамедова, в результате работы украинских правоохранительных ведомств и судов Украине будет возвращено имущество стоимостью более 10 миллионов гривен (около 21 миллиона рублей). Он не уточнил, каким образом будут взысканы эти средства.

Материалы по теме Моя прелесть Какими были два года Крыма в России

В июле 2016-го украинская прокуратура оценила сумму ущерба от передачи России имущества государственных органов полуострова нанесла ущерб Украине в 150 миллионов гривен (около 400 миллионов рублей). Надзорное ведомство начало досудебное расследование в рамках статьи «Присвоение чужого имущества, совершенное в особо крупных размерах».

Крым и Севастополь воссоединились с Россией в марте 2014 года после прошедшего на полуострова референдума. В ходе голосования такое решение поддержало большинство граждан, имеющих право голоса. Украинские власти отказались признать результаты референдума. В Москве подчеркивают, что процедура волеизъявления полностью соответствовала международному праву.