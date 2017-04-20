Аксенов заявил о невозможности поставить Россию на колени

Глава Республики Крым (РК) Сергей Аксенов заявил, что Россию невозможно поставить на колени санкционным режимом. Об этом он сказал в ходе III Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру».

Аксенов посетил секцию делегации Италии и поблагодарил итальянцев за их активную позицию в отношении Крыма.

«Нас уже во многом связывают личные отношения. Сегодня в зале солидное представительство из Италии. Дружеское, теплое сотрудничество между нами неизбежно. Надеемся, что здравый смысл возобладает. Никто санкциями на колени Российскую Федерацию не поставит. Это бесперспективный тупиковый путь», — заявил глава РК.

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В свою очередь руководитель итальянской делегации депутат парламента региона Венето Стефано Вальдегамбери подчеркнул, что приезд на форум в Крым — это их вызов не только для итальянских политиков, но и для всех европейских. Он выразил надежду, что западный мир одумается и признает результаты референдума на полуострове, а также отменит санкции.

Отношения Москвы с многими странами Запада заметно ухудшились в 2014 году в связи с присоединением к России Крыма и началом вооруженного конфликта на юго-востоке Украины. США и ЕС ввели санкции, обвинив Россию в аннексии полуострова и участии в боевых действиях в Донбассе.

III Ялтинский международный экономический форум проходит в Крыму с 20 по 22 апреля. На полях ЯМЭФ планируется подписание десятков соглашений на сумму более чем 100 миллиардов рублей. В этом году в форуме принимают участие полторы тысячи человек, представляющие более 40 стран. Из зарубежных делегаций самая многочисленная — итальянская.